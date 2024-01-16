Цветовод дала совет, как вырастить роскошную герань с помощью аптечного средства: будет цвести даже зимой

Комнатные цветы не только радуют глаз, но и создают атмосферу уюта в нашем доме. Однако порой их непросто вырастить. Герань — это растение, которое щедро одаривает нас своей красотой и ароматом, но в то же время не требует особого ухода. Если цветки не появляются, стоит подумать о стимулирующей подкормке.

По совету автора канала о комнатных растениях, отличным средством для обильного цветения герани станет аптечный препарат — перекись водорода. Для приготовления полезной подкормки понадобится всего лишь 2 столовые ложки этой жидкости на 1 литр простой воды. Хорошенько перемешайте и поливайте герань полученным раствором. Но сначала обязательно пролейте землю обычной водой — так вы защитите корни от ожогов.

Автор: Семен Подгорный