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Врач назвала напиток, который лучше не пить после 50 лет: очень опасно для здоровья

Врач назвала напиток, который лучше не пить после 50 лет: очень опасно для здоровья

Врач-диетолог Ирина Писарева предостерегла людей старше 50 лет от чрезмерного употребления молока. По ее словам, этот привычный для многих продукт может нести серьезную угрозу здоровью в зрелом возрасте.

Газета «Вечерняя Москва» цитирует доктора, которая назвала несколько причин, почему молоко после 50 лет лучше пить в ограниченных количествах. Во-первых, оно повышает уровень холестерина в крови, что особенно опасно в старшем возрасте. Во-вторых, в его состав входит насыщенная пальмитиновая кислота, избыток которой провоцирует атеросклероз.

В то же время Писарева отмечает, что организму необходим кальций из молочных продуктов. Поэтому полностью отказываться от молока не стоит — лучше заменить его на кисломолочные напитки. Но и их надо употреблять в строгой мере и следить за количеством. Так можно избежать вреда от избытка насыщенных жиров и получить необходимый кальций.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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