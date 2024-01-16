Что сделала Пугачева 50 лет назад, чтобы стать звездой: знаменитый режиссер рассказал правду

Правдивая история, рассказанная известным режиссером Игорем Афончиковым, раскрывает неизвестные ранее подробности о начале карьеры легендарной певицы Аллы Пугачевой. То событие, случившееся полвека назад, стало переломным моментом в восхождении будущей Примадонны к пику славы.

Как поведал Афончиков, во время одного из выступлений Пугачева исполняла песню "Арлекино" в новых туфлях на шпильке высотой 12 см, которые обошлись ей в крупную по тем временам сумму - 120 рублей. Однако в разгар концерта шпильки застряли в щелях сцены, из-за чего молодая певица едва могла передвигаться. Решившись на отчаянный поступок, она собственноручно выломала каблук и продолжила выступление в сломанной обуви. Этот эпизод позволил зрителям увидеть настоящий характер будущей Примадонны и вызвал бурные овации публики.

Эта история стала символом силы духа и целеустремленности Аллы Пугачевой, еще раз подтвердив статус легенды отечественной эстрады. Воспоминания Игоря Афончикова проливают свет на трудности, с которыми сталкивались начинающие артисты, и демонстрируют, что именно благодаря преодолению таких испытаний они становились настоящими звездами.

Автор: Семен Подгорный