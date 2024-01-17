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Эксперт рассказал о лучших семенах цветов для сада и балкона: их скупают еще зимой

Эксперт рассказал о лучших семенах цветов для сада и балкона: их скупают еще зимой

Зима — прекрасное время для подготовки к весенне-летнему сезону в саду и на балконе. Хотя за окном еще лежит снег, опытные садоводы уже планируют будущие клумбы и закупают семена цветов по выгодным ценам.

Одними из самых популярных однолетников для открытого грунта являются надежные и неприхотливые бархатцы. Они радуют обилием крупных ярких соцветий на протяжении всего лета. Для разнообразия цветовой гаммы стоит обратить внимание на интересные новинки, например, сорт «Клубничная блондинка» с изменяющейся окраской или высокорослый «Огненный шар» с пышными оранжево-красными цветками.

Еще одним прекрасным решением для летнего сада станет воздушная вербена бонарская с нежными сиреневыми соцветиями. Ее семена также можно приобрести зимой по доступной цене. Необычный аромат всему цветнику добавит лаванда с изысканным терпким запахом.

Для балконного озеленения прекрасно подойдут ампельная петуния, древовидный гелиотроп и махровая настурция. Эти цветы радуют обилием ярких цветков и создают на балконе удивительные композиции.

Так что не упустите возможность заранее подготовиться к следующему сезону в саду — закупите семена любимых цветов уже сейчас по выгодным ценам. Это поможет сэкономить и создать уникальные клумбы и цветники по вашему вкусу.

Изображение от lachetas на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
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