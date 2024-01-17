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Леонид Агутин улетел в ОАЭ: накануне на сцене случился скандал

Леонид Агутин улетел в ОАЭ: накануне на сцене случился скандал

Известный певец Леонид Агутин планирует посетить ОАЭ, чтобы выступить на одном из самых громких музыкальных мероприятий года — фестивале «Жара». Недавно появилась информация о предстоящей поездке артиста, что вызвало оживленные обсуждения среди его поклонников.

Многие преданные фанаты высказали предположение, что решение Агутина уехать за границу может быть связано с недавним скандалом на сцене с другим известным музыкантом SHAMAN. Во время одного из концертов «Песня года» Леонид отказался выходить на сцену вместе с SHAMAN, что привело к многочисленным спекуляциям о возможных разногласиях между артистами.

Кроме того, в конце прошлого года Агутин перенес серьезную операцию по удалению тромба. Несмотря на сложный период реабилитации, маэстро сумел быстро восстановиться и вернуться к любимому делу — радовать поклонников своим волшебным голосом и песнями.

И вот теперь, когда проблемы со здоровьем позади, Леонид готовит сюрприз для своих преданных поклонников из ОАЭ — уникальное выступление на фестивале «Жара» в Дубае, которое запомнится надолго. Музыкант уверен, что эмоциональные зрители арабских стран оценят его творчество и подарят много положительных впечатлений.

Автор: Семен Подгорный
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