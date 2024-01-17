Дожить до 100 лет: врач назвал одну привычку, которая обеспечит долголетие

Ученые по всему миру неустанно пытаются раскрыть секрет долголетия и отыскать способы продления человеческой жизни. Недавние исследования в области генетики и диетологии принесли любопытные результаты, дающие надежду на то, что ключ к долгой и здоровой жизни может крыться в простых повседневных привычках.

Так, группа американских биологов провела эксперименты на дрозофилах, целью которых было выяснить, как рацион питания влияет на активность генов, отвечающих за продолжительность жизни организма. Ученые ограничили количество потребляемых мухами калорий, смоделировав легкий дефицит питательных веществ. Оказалось, что такая диета запускает целый каскад положительных изменений на генетическом уровне.

В частности, активизировался ген OXR1, ранее связанный с долголетием. Помимо него, были задействованы еще несколько генов, участвующих в регуляции продолжительности жизни. Это наталкивает на мысль, что умеренное голодание может оказывать благоприятное воздействие на организм человека, замедляя процессы старения.

Другое исследование показало, что питание с высоким содержанием жиров и избыточным количеством калорий, напротив, подавляет активность гена OXR1. Такой нездоровый рацион ведет к сокращению продолжительности жизни подопытных организмов.

Исходя из полученных данных, ученые делают вывод, что умеренное ограничение калорийности пищи и легкий дефицит калорий могут оказать благотворное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека. Возможно, привычка не переедать и изредка ощущать легкий голод является одним из ключей к долголетию.

Конечно, пока рано делать окончательные выводы - впереди еще множество исследований механизмов старения и поисков способов его замедления. Но уже сейчас ясно, что здоровый образ жизни и разумный подход к питанию могут существенно скорректировать работу наших генов в лучшую сторону и приблизить нас к заветной цели - перешагнуть рубеж в 100 лет с ясным умом и крепким здоровьем.

Изображение от pressfoto на Freepik

Автор: Семен Подгорный