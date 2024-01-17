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Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри

Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри

Хрустящий картофель фри – любимое лакомство многих в фастфуде. Но как приготовить его дома, чтобы получилось не хуже, чем в ресторане быстрого питания? Опытный повар поделился своим опробованным рецептом.

Для приготовления понадобится всего несколько ингредиентов на порцию: 500 г картофеля, 0,8 л подсолнечного масла, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли и 4 л воды.

Сначала картофель тщательно моют, чистят и нарезают брусочками толщиной 1 см. Важно, чтобы они были одинакового размера. Нарезанные бруски еще раз промывают.

Затем картофель опускают в кипяток на пару минут, а потом сразу же перекладывают в холодную воду. Это поможет быстрее обжарить картошку и сделать корочку хрустящей.

После картофель на 7 минут заливают холодной водой с сахаром и солью. Затем обсушивают бумажными полотенцами и отправляют в морозилку на 6 часов.

А теперь самое важное – обжаривание. Картофель фри жарят небольшими порциями в разогретом растительном масле около 7 минут. Перед подачей можно посолить или положить на бумагу, чтобы впиталось лишнее масло.

Приготовьте домашние картофель фри по этому рецепту и порадуйте близких вкуснейшим лакомством!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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