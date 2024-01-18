Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка

Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка

Врач-диетолог Павел Евдокименко рекомендует добавлять в рацион овсяные отруби - это поможет нормализовать уровень сахара в крови и артериальное давление.

Отруби получаются в процессе измельчения зерна овса на муку. Эта твердая оболочка зерна содержит большое количество пищевых волокон, витаминов группы B, а также минералов, таких как магний, кальций, цинк. Благодаря этому овсяные отруби оказывают комплексное положительное воздействие на организм.

Регулярное употребление отрубей способствует снижению уровня сахара в крови, так как пищевые волокна замедляют всасывание глюкозы в кишечнике. Кроме того, овсяные отруби богаты растительным белком, который также стабилизирует сахар. Для профилактики и лечения диабета достаточно добавлять в пищу всего лишь одну столовую ложку отрубей в день.

Помимо этого, регулярное употребление овсяных отрубей снижает артериальное давление. Этому способствует высокое содержание калия, который выводит избыток натрия из организма и расслабляет сосуды. Кроме того, пищевые волокна разжижают кровь, что также благотворно влияет на давление.

Дожить до 100 лет: врач назвал одну привычку, которая обеспечит долголетие

Читайте также:

Дожить до 100 лет: врач назвал одну привычку, которая обеспечит долголетие
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok