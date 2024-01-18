Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка

Врач-диетолог Павел Евдокименко рекомендует добавлять в рацион овсяные отруби - это поможет нормализовать уровень сахара в крови и артериальное давление.

Отруби получаются в процессе измельчения зерна овса на муку. Эта твердая оболочка зерна содержит большое количество пищевых волокон, витаминов группы B, а также минералов, таких как магний, кальций, цинк. Благодаря этому овсяные отруби оказывают комплексное положительное воздействие на организм.

Регулярное употребление отрубей способствует снижению уровня сахара в крови, так как пищевые волокна замедляют всасывание глюкозы в кишечнике. Кроме того, овсяные отруби богаты растительным белком, который также стабилизирует сахар. Для профилактики и лечения диабета достаточно добавлять в пищу всего лишь одну столовую ложку отрубей в день.

Помимо этого, регулярное употребление овсяных отрубей снижает артериальное давление. Этому способствует высокое содержание калия, который выводит избыток натрия из организма и расслабляет сосуды. Кроме того, пищевые волокна разжижают кровь, что также благотворно влияет на давление.

Автор: Семен Подгорный