Врач перечислил продукты для восполнения суточной дозы витамина D

Дефицит витамина D становится все более распространенной проблемой в наши дни из-за того, что люди реже бывают на солнце, особенно зимой. Этот недостаток может привести к ухудшению состояния кожи и волос, а в тяжелых случаях - к заболеваниям костей.

Кардиолог Мария Королева подчеркивает важность ежедневного поступления в организм 400-1000 МЕ витамина D. Для этого достаточно проводить на солнце хотя бы 15 минут каждый день. Если такой возможности нет, необходимо сдать анализы, чтобы определить наличие дефицита и назначить прием витаминных комплексов в нужной дозировке.

Чтобы предотвратить нехватку витамина D, важно правильно питаться и включать в рацион продукты, богатые им. Отличным источником является жирная рыба - сельдь, лосось, сардины. Кроме того, стоит обратить внимание на яйца, в частности - желтки. В каждом желтке содержится около 50 МЕ этого ценного витамина.

Даже простые продукты, которые есть в холодильнике каждого, при умеренном употреблении способны восполнить суточную потребность организма в витамине D. Главное - следить за рационом и по возможности бывать на свежем воздухе, чтобы избежать дефицита этого важного питательного вещества.

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Автор: Семен Подгорный