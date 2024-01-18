Идеален для зимних вечеров: этот нежнейший кремовый чай готовится всего за две минуты

Горячий кремовый напиток с белым шоколадом — идеальный спутник для долгих зимних вечеров. Его ароматный вкус и нежная консистенция согреют и поднимут настроение. Приготовить такой чай можно всего за несколько минут, а результат превзойдет все ожидания.

Чтобы насладиться этим волшебным напитком, потребуется совсем немного ингредиентов, которые наверняка есть на кухне у каждого: молоко (250 мл), белый шоколад (40 гр), сливки и чай (1 пакетик).

Сначала в кастрюле подогреваем молоко, опускаем пакетик чая и оставляем на пару минут настаиваться. Затем добавляем кусочки белого шоколада и перемешиваем на медленном огне до полного растворения. Этот процесс превращает чай в густой нежный крем.

Остается только украсить такое лакомство взбитыми сливками и посыпать корицей по вкусу.

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Автор: Семен Подгорный