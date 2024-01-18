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Врач назвал три продукта, которые следует избегать, чтобы предотвратить образование тромбов

Врач назвал три продукта, которые следует избегать, чтобы предотвратить образование тромбов

Специалист в области токсикологии Михаил Кутушов на днях поделился важной информацией о том, какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы снизить риск образования тромбов и улучшить состояние крови.

По его словам, некоторые пищевые продукты могут увеличивать вязкость крови, что в итоге приводит к осложнениям. Густая кровь затрудняет кровообращение и кислородное обеспечение органов, а также способствует формированию тромбов в сосудах.

В числе продуктов, отрицательно влияющих на состояние крови, доктор Кутушов назвал сахар, копчености, бананы и картофель. Причина кроется в содержании в этих продуктах веществ, увеличивающих вязкость крови.

Например, избыток сахара в рационе приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что запускает каскад реакций, в итоге повышающих ее густоту. А в копченых продуктах и консервах содержатся соединения, также негативно сказывающиеся на свойствах крови.

Однако есть и полезные для крови продукты, к примеру, лук, имбирь, семечки, алоэ и свекла. Они содержат вещества, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов.

Поэтому, чтобы сохранить здоровье кровеносной системы, доктор Кутушов советует ограничить употребление сахара, копченостей, бананов и картофеля и увеличить долю полезных для крови продуктов в ежедневном рационе. А еще он рекомендует выпивать по утрам стакан теплой воды натощак — это улучшает кровоток и снижает риски тромбообразования.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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