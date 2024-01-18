Анна Пересильд рассказала правду, как получила роль в фильме «Слово Пацана»

Молодая актриса Анна Пересильд поведала об обстоятельствах, приведших ее к роли школьницы в громком сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я с ним не была знакома, но видела его работы. Я его не узнала, однако он произвел на меня сильное впечатление», — призналась девушка в интервью на ютуб-каналу FAMETIME TV.

По словам Пересильд, она вместе с матерью посетила фестиваль «Короче» в Калининграде, где на открытии столкнулась с режиссером Андреем Николаевичем, известным под псевдонимом Жора Крыжовников.

После того, как Крыжовников рассказал о съемках сериала о подростковых группировках, Пересильд попросила агента организовать ей пробы на роль. Девушка добавила, что режиссер на кастинге отсутствовал. Актриса призналась, что учила текст по дороге и была очень уставшей, тем не менее, проба прошла успешно.

Ранее Пересильд признавалась, что реакция сверстников и родителей на ее участие в сериале была неоднозначной. Близкое окружение по-разному относится к сериалу. Кто-то поддерживает юную актрису, а другие двояко восприняли ее роль и сам фильм.

Автор: Семен Подгорный