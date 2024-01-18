Это средство оживит даже самое хилое растение: достаточно одной ложки

Увядание и пожелтение листьев — распространенная проблема комнатных растений зимой. Но есть эффективный и простой способ вернуть им жизненные силы, даже если они уже сильно зачахли. Речь идет об удивительном удобрении из двух доступных ингредиентов — древесной золы и луковой шелухи.

Это чудодейственное средство подходит для большинства популярных комнатных цветов, будь то вьющиеся петунии, пышные герани, изящные орхидеи, миниатюрные астры или стройные розы. Оно эффективно для спатифиллумов, толстянков, бальзаминов, бегоний, лобелий и многих других растений.

Чтобы приготовить это удобрение, понадобится всего лишь стакан древесной золы и пол-литровая банка луковой шелухи. Сначала наполните банку шелухой, а затем добавьте золу. Залив все это тремя литрами воды, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Затем томите получившийся раствор около получаса, дайте ему остыть и процедите. Такое удобрение можно хранить в холодильнике до двух месяцев.

Чтобы подкормить цветы, разведите столовую ложку приготовленного раствора в литре воды и поливайте этим составом растения раз в неделю. Уже через пять дней вы заметите потрясающий результат — листья станут ярко-зелеными и будто засияют, а сами растения оживут и начнут бурный рост. Так что не отчаивайтесь, если ваши цветы увядают зимой — это чудодейственное удобрение вернет им силы и красоту!

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Автор: Семен Подгорный