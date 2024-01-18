Врач рассказал о растении, которое способно продлить жизнь до 100 лет: но нужно быть осторожными

Известный доктор Андрей Бобровский в своем интервью рассказал о удивительных свойствах простого корнеплода — хрена. Этот овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, оказывается, обладает целым рядом полезных качеств, особенно для людей пожилого возраста.

По словам доктора Бобровского, хрен имеет выраженное антимикробное действие, препятствуя распространению вирусов и инфекций. Врач настоятельно советует, как можно чаще употреблять свежий хрен, поскольку именно в таком виде он содержит максимум витаминов и других ценных веществ. Из свежего хрена можно готовить различные пасты и соусы, в то время как от покупного лучше отказаться из-за большого количества консервантов. Рекомендуемая суточная доза — не более чайной ложки.

Однако доктор предостерегает: хрен может раздражать слизистую желудка, поэтому людям с гастритом и язвой его употребление противопоказано. Перед тем, как начать регулярно использовать хрен, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом, подчеркнул специалист. Таким образом, умеренное употребление этого простого корнеплода способно принести ощутимую пользу здоровью.

Автор: Семен Подгорный