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Необычные луковые оладьи: повар раскрыл главную хитрость

Необычные луковые оладьи: повар раскрыл главную хитрость

Кто бы мог подумать, что из простого репчатого лука получится настолько изысканное блюдо? Этот необычный рецепт луковых оладий станет прекрасной заменой традиционным кулинарным шедеврам и привнесёт разнообразие в ваше меню. Эти пышные и чрезвычайно вкусные лепёшки превосходно подойдут для перекуса или утренней трапезы. Их аромат и вкус заставят вас забыть все стереотипы о репчатом луке.

Итак, для создания этого кулинарного творения вам потребуются следующие компоненты:

600 грамм репчатого лука;
2 куриных яйца;
1/3 ч.л. соли;
0,5 ч.л. молотого перца;
2 ч.л. сливок;
4 ст. л. муки;
1/3 ч.л. разрыхлителя.

Сперва очистите и измельчите луковицы. В отдельной миске взбейте яйца вместе с солью, перцем и сливками, затем всыпьте просеянную муку. А теперь самый интересный момент: добавьте разрыхлитель и оставьте тесто на 15 минут. Это секретный ингредиент, придающий оладьям удивительную пышность.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте лепёшки по 3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Приятного аппетита! Эти ароматные луковые оладьи станут отличным дополнением к вашему столу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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