Врач предупредила о смертельной опасности крещенских купаний

Врач Людмила Саламатина предупредила об опасности для здоровья, которые несут в себе традиционные крещенские купания в проруби.

По ее словам, резкое погружение в ледяную воду может спровоцировать обострения многих хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Например, после таких купаний часто отмечается резкое ухудшение течения синуситов, появляются ларингиты. У мужчин могут возникнуть или обостриться цистит и простатит, у женщин — аднексит и воспалительные заболевания органов малого таза.

Особенно опасны подобные экстремальные купания для людей, которые заранее не прошли курс закаливания и не подготовили свой организм. В их случае возможна остановка сердца или потеря сознания прямо в воде, что чревато утоплением.

Кардиологи также настоятельно не рекомендуют мочить в ледяной воде голову и затылок, где расположен ствол мозга, отвечающий за регуляцию жизненно важных функций дыхания и сердцебиения. Резкое охлаждение этой области может привести к нарушениям в работе центральной нервной системы и фатальным последствиям.

Автор: Семен Подгорный