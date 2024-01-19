Врач назвал 3 продукта для быстрого снижения давления: есть на любой кухне

В наше время артериальная гипертензия, или повышенное кровяное давление, является одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем. К сожалению, этот недуг больше не является уделом лишь пожилых людей - всё чаще его диагностируют у совсем молодых пациентов.

Команда экспертов из медицинского центра Medartby поделилась ценной информацией о том, как можно естественным путем снизить артериальное давление с помощью продуктов, которые обычно есть на кухне в каждом доме.

По словам врачей, в рационе гипертоников обязательно должны присутствовать такие овощи, как брокколи и цитрусовые. Они богаты калием, магнием и клетчаткой - веществами, способствующими снижению артериального давления. Также рекомендуется как можно чаще есть белую фасоль, молочные продукты, овсянку и картофель. Регулярное употребление этих продуктов в сочетании с физическими упражнениями и отказом от вредных привычек может не только снизить давление, но и полностью избавить от гипертонии.

Однако есть и такие пищевые продукты, которые способны максимально быстро и эффективно понизить высокие цифры на тонометре. К их числу относятся свекольный сок, гранатовый сок и бананы - именно эти три компонента врачи рекомендуют использовать в первую очередь. При этом в случае с бананами стоит соблюдать осторожность из-за их высокого гликемического индекса.

Попробуйте добавить эти продукты в свой рацион хотя бы на несколько недель, чтобы оценить, насколько они эффективны в вашем конкретном случае. Забота о здоровье и профилактика гипертонии стоят того, чтобы потратить время на поиск оптимального варианта питания. Ваш организм наверняка оценит такое внимание по достоинству!

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Автор: Семен Подгорный