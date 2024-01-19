Врач назвал смертельную дозу водки

По словам доктора медицинских наук Кирилла Данишевского, употребление большого количества алкоголя, даже качественного, несет в себе серьезную угрозу для жизни. Он отметил, что критической дозой, способной убить человека, является приблизительно 1 литр водки. Однако это возможно лишь при определенных неблагоприятных факторах - если человек выпил натощак, не закусывая как следует, а также не посещал туалет после приема алкоголя.

Автор: Семен Подгорный

Доктор подчеркнул, что крепкие спиртные напитки, с высоким содержанием градусов, более опасны, нежели напитки с меньшим градусом. По его словам, водка представляет повышенный риск именно для молодых людей без алкогольной зависимости, поскольку их организм еще не приспособлен к регулярному потреблению спиртного. В разных возрастных группах по-разному протекают многие физиологические процессы, связанные с усвоением и выводом алкоголя.