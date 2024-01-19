Эксперт рассказал зачем замораживать дома лимоны: невероятные изменения фрукта

Многие думают, что замораживание фруктов нужно только для того, чтобы сохранить урожай на долгий срок. Однако с лимонами все иначе. Хотя они доступны круглый год и стоят недорого, замораживание может придать им удивительные новые свойства.

Как объясняют эксперты, в процессе заморозки лимоны теряют свою естественную горечь, которая обычно ощущается в кожуре. После размораживания горькие тона исчезают, остается только яркий цитрусовый вкус. Замороженные лимоны можно использовать целиком вместе с кожурой для приготовления аппетитных закусок и десертов.

Более того, во время заморозки происходит структурирование сока, что приводит к образованию повышенного количества полезных веществ, особенно витамина С. Таким образом, размороженные лимоны становятся настоящей сокровищницей для укрепления здоровья.

Кроме того, низкие температуры способствуют уничтожению вредных примесей, которые лимоны могут поглощать из окружающей среды. После разморозки они становятся еще более полезными для организма.

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Автор: Семен Подгорный