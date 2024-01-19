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Угроза человечеству: Астрофизик рассказал, к чему приведет максимальная активность Солнца

Угроза человечеству: Астрофизик рассказал, к чему приведет максимальная активность Солнца

Предстоящий максимум солнечной активности в 2025 году вызывает опасения у многих людей. Однако ведущие астрофизики Игорь Чашей и Сергей Богачев утверждают, что человечеству не о чем беспокоиться.

По их словам, Земля на протяжении миллиардов лет сосуществует с Солнцем и переживала периоды его повышенной активности. Хотя вспышки на Солнце действительно станут более частыми и интенсивными, а магнитные бури - регулярными, планета способна выдержать это.

В результате солнечных вспышек происходят выбросы огромных масс заряженного газа, которые устремляются в сторону Земли со скоростью более миллиона километров в час. При столкновении с магнитным полем планеты они вызывают возмущения, известные как магнитные бури. Их последствия в первую очередь ощущают на себе метеозависимые люди в виде головных болей, раздражительности и упадка сил.

Однако в целом последствия даже сильных магнитных бурь для человечества незначительны по сравнению с другими глобальными проблемами вроде пандемий и изменения климата. Согласно прогнозам, активность Солнца будет неуклонно расти в течение полутора лет, достигнув пика к 2025 году. После этого к 2030 году она постепенно снизится практически до нулевой отметки, как это регулярно происходит в 11-летних циклах.

Изображение от cookie_studio на Freepik

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Теги: здоровье
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