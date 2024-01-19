Домашний тест от врача: грозит ли вам инфаркт или инсульт

Простой физический тест, предложенный известным российским врачом и телеведущей Еленой Малышевой, позволяет прямо у себя дома оценить риск развития таких опасных сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт. Данный тест основан на способности человека без посторонней помощи сесть на корточки в позу, напоминающую позу лотоса в йоге, а затем также без помощи рук встать обратно на ноги.

Итак, для начала нужно медленно и плавно сесть на корточки, скрестив ноги и положив ступни одну на другую. Важно сесть именно без поддержки руками. Затем также плавно, контролируя равновесие и не прибегая к помощи рук, вернуться в исходное положение стоя.

За успешное выполнение обоих элементов теста без касания руками пола или других опор начисляется 10 баллов. Однако за каждое непреднамеренное прикосновение руками к полу, коленям или другим поверхностям снимается 1 балл. Если же человеку вообще не удается ни присесть, ни встать в описанной манере, он получает 0 баллов.

Набравшие по итогам теста 10 баллов демонстрируют отличную для своего возраста физическую форму и координацию, а значит, у них понижен риск развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие годы.

Те же, кто набрал менее 8 баллов, согласно данным Малышевой, имеют повышенный в 2 раза риск инфаркта, инсульта или других опасных осложнений в течение следующих 5-6 лет по сравнению с людьми, показавшими 8-10 баллов. Это серьезный повод задуматься о состоянии своего здоровья и начать его укреплять.

И наконец, набравшие по итогам теста менее 3 баллов демонстрируют резко сниженную по сравнению с нормой для их возраста физическую активность и координацию. Согласно предупреждению Малышевой, вероятность развития у таких людей инфаркта, инсульта или других угрожающих жизни сердечно-сосудистых осложнений в течение ближайших нескольких лет по сравнению с набравшими 8-10 баллов повышается в 10 и более раз! Это тревожный сигнал, требующий немедленного углубленного медицинского обследования и коррекции образа жизни.

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Автор: Семен Подгорный