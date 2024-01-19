Секрет опытных хозяек: чудо-средство для цветения толстянки

Цветение комнатной толстянки — редкое и прекрасное зрелище, которого многие цветоводы-любители так долго ждут. Но даже при самом добросовестном уходе это растение может годами не радовать своих владельцев распустившимися бутонами. К счастью, есть простой и недорогой способ стимулировать появление цветоносов у «денежного дерева». Этот секрет давно известен многим опытным цветоводам.

Всего лишь одна таблетка обычного аспирина, растворенная в литре воды, способна «разбудить» спящие почки толстянки и запустить процесс активного цветообразования. Для лучшего растворения лекарства рекомендуется предварительно растереть таблетку в порошок. Полученным раствором следует поливать комнатное растение дважды в месяц — этого вполне достаточно, чтобы уже через некоторое время насладиться великолепным цветением «денежного дерева».

Подкормка аспирином благотворно влияет не только на появление бутонов, но и в целом укрепляет иммунитет толстянки, стимулирует ее рост и развитие. Это дешевое и эффективное средство для «побуждения к цветению» широко применяется многими опытными цветоводами. Оно также подходит и для других комнатных растений, у которых по каким-либо причинам не образуются цветоносы.

Автор: Семен Подгорный