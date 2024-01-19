Врач назвал 3 продукта от отдышки и потемнения в глазах

Миллионы людей во всем мире страдают от различных симптомов, связанных с дефицитом железа в организме. Среди них — одышка, учащенное сердцебиение, слабость, потемнение в глазах. Эта серьезная проблема негативно влияет на качество жизни и может привести к развитию хронических заболеваний.

Врачи и диетологи предлагают эффективное решение — скорректировать рацион питания с упором на продукты, богатые железом.

Как отмечает врач-терапевт Вера Афанасьева, регулярное употребление определенных продуктов в сочетании с здоровым образом жизни может устранить дефицит железа в организме, а вместе с ним — избавить от неприятных симптомов вроде отдышки, слабости и потемнения в глазах.

В частности, эксперт рекомендует включать в свой рацион такие богатые железом продукты как печень, фасоль, горох, гречка, овсянка, яйца. При этом не стоит забывать и о фруктах и овощах.

К примеру, брокколи, шпинат, капуста и зелень содержат витамин C, который улучшает усвоение железа. А яблоки, сливы, абрикосы богаты клетчаткой, способствующей лучшему всасыванию микроэлемента.

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Автор: Семен Подгорный