Это приводит к слепоте: ученые сделали неожиданное заявление

Недавнее исследование ученых из Южной Кореи вскрыло тревожную взаимосвязь между интенсивным ночным освещением в городах и ускоренным развитием возрастной макулярной дегенерации - заболевания, которое со временем приводит к слепоте. Это открытие звучит серьезным предупреждением для городских властей и должно повлиять на планирование городской инфраструктуры с акцентом на снижение вредного воздействия искусственного освещения на здоровье жителей.

В масштабном эксперименте приняли участие свыше 126 000 пожилых корейцев, из которых более 4 тысяч уже страдали от диагностированной макулярной дегенерации. Ученые тщательно проанализировали места проживания всех участников исследования, оценив уровень ночной искусственной подсветки в этих районах. Полученные результаты затем были сопоставлены с конкретными показателями состояния здоровья глаз испытуемых.

Выводы оказались тревожными: среди проживающих в зонах с интенсивным ночным освещением риск развития макулярной дегенерации был в 2,17 раза выше по сравнению с теми, кто жил в местах с низким уровнем подсветки по ночам.

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Автор: Семен Подгорный