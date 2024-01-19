Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Это приводит к слепоте: ученые сделали неожиданное заявление

Это приводит к слепоте: ученые сделали неожиданное заявление

Недавнее исследование ученых из Южной Кореи вскрыло тревожную взаимосвязь между интенсивным ночным освещением в городах и ускоренным развитием возрастной макулярной дегенерации - заболевания, которое со временем приводит к слепоте. Это открытие звучит серьезным предупреждением для городских властей и должно повлиять на планирование городской инфраструктуры с акцентом на снижение вредного воздействия искусственного освещения на здоровье жителей.

В масштабном эксперименте приняли участие свыше 126 000 пожилых корейцев, из которых более 4 тысяч уже страдали от диагностированной макулярной дегенерации. Ученые тщательно проанализировали места проживания всех участников исследования, оценив уровень ночной искусственной подсветки в этих районах. Полученные результаты затем были сопоставлены с конкретными показателями состояния здоровья глаз испытуемых.

Выводы оказались тревожными: среди проживающих в зонах с интенсивным ночным освещением риск развития макулярной дегенерации был в 2,17 раза выше по сравнению с теми, кто жил в местах с низким уровнем подсветки по ночам.

Врач назвал 3 продукта от одышки и потемнения в глазах

Читайте также:

Врач назвал 3 продукта от одышки и потемнения в глазах
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok