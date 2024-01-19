Врач рассказала о повседневном напитке, который оказался опасен: последствия пугают

Врачи предупреждают о возможных рисках для здоровья, связанных с употреблением холодного зеленого чая. Этот напиток, популярный в жаркую погоду, может негативно повлиять на работу желудка и сердца.

По словам диетолога Марины Макиши, проблема кроется в высоком содержании оксалатов в листьях чая. Они способствуют образованию камней в почках, особенно у людей с заболеваниями мочевыделительной системы. К тому же, чрезмерно холодные напитки могут вызвать спазмы сосудов и нарушения сердечного ритма.

Однако польза зеленого чая не подлежит сомнению. Он богат антиоксидантами, улучшает обмен веществ, помогает выводить токсины и даже обладает противораковым эффектом. По некоторым данным, вещества из зеленого чая даже предотвращает образование камней, связывая оксалаты.

Таким образом, зеленый чай полезен, но его лучше пить в теплом виде и в умеренных количествах. Людям с проблемами почек и сердца перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Будьте здоровы и наслаждайтесь этим вкусным напитком с умом!

Автор: Семен Подгорный