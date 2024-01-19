Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач рассказала о повседневном напитке, который оказался опасен: последствия пугают

Врач рассказала о повседневном напитке, который оказался опасен: последствия пугают

Врачи предупреждают о возможных рисках для здоровья, связанных с употреблением холодного зеленого чая. Этот напиток, популярный в жаркую погоду, может негативно повлиять на работу желудка и сердца.

По словам диетолога Марины Макиши, проблема кроется в высоком содержании оксалатов в листьях чая. Они способствуют образованию камней в почках, особенно у людей с заболеваниями мочевыделительной системы. К тому же, чрезмерно холодные напитки могут вызвать спазмы сосудов и нарушения сердечного ритма.

Однако польза зеленого чая не подлежит сомнению. Он богат антиоксидантами, улучшает обмен веществ, помогает выводить токсины и даже обладает противораковым эффектом. По некоторым данным, вещества из зеленого чая даже предотвращает образование камней, связывая оксалаты.

Таким образом, зеленый чай полезен, но его лучше пить в теплом виде и в умеренных количествах. Людям с проблемами почек и сердца перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Будьте здоровы и наслаждайтесь этим вкусным напитком с умом!

Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день

Читайте также:

Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok