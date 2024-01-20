Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения

Кто из нас не сталкивался с проблемой посеревших от времени и использования кухонных полотенец? Кажется, будто их невозможно вернуть к первоначальной белизне и мягкости. Однако существует удивительно простой и дешевый способ придать им вторую жизнь — с помощью старого доброго дегтярного мыла.

Это натуральное средство с давних пор славится своими отличными моющими и очищающими свойствами. Оно способно справиться даже с запущенными случаями. Разберем пошагово, как именно дегтярка поможет вашим полотенцам:

Во-первых, замочите полотенца в теплой воде, погрузив их полностью.

Далее возьмите кусочек дегтярного мыла и как следует натрите им загрязненные участки, уделяя повышенное внимание особо проблемным местам. Для лучшего эффекта можете воспользоваться жесткой щеткой.

Затем оставьте полотенца в растворе с мылом на час. За это время активные компоненты средства проникнут глубоко в ткань и начнут атаковать пятна.

По прошествии времени положите полотенца в стиральную машину и запустите цикл стирки для хлопчатобумажных изделий с использованием порошка. Он эффективнее справится с жировыми отложениями.

После завершения программы проверьте результат. Если следы загрязнений не исчезли полностью, повторите процедуру.

Такой метод не только придаст полотенцам вторую жизнь, но и позволит сэкономить, ведь дегтярное мыло куда дешевле обычных средств.

Изображение от jcomp на Freepik

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Автор: Семен Подгорный