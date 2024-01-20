Опытный повар раскрыл 1 секретную добавку в тесто: блины удивят вкусом
Блины являются любимым десертом не только в России, но и в большинстве стран мира. Эти тонкие лепешки могут подаваться с разнообразными начинками, со сметаной, вареньями или медом. Однако как приготовить по-настоящему нежные, пушистые и воздушные блины? Секрет идеального теста для этого традиционного блюда кроется в нестандартном ингредиенте, о котором знают далеко не все кулинары.
Маститый повар поведал, что для придания блинам оптимальной консистенции в тесто обязательно нужно добавлять газированную воду. Простая «газировка» станет той самой изюминкой, благодаря которой ваши блины превратятся в настоящие шедевры кулинарии.
Чтобы сделать это лакомство, вам потребуются:
200 гр. муки,
1 стакан молока,
1 стакан минеральной негазированной нейтральной воды,
3 яйца,
1 ст.л. ложка сахара,
щепотка соли
2 ст.л. растительного масла.
Взбейте яйца с сахаром и солью, всыпьте теплое молоко, газированную воду, затем добавьте муку и масло. Жарьте блины на хорошо разогретой, предварительно смазанной маслом, сковороде.
Такой нестандартный метод приготовления блинов придаст им фантастическую легкость и нежность. Так что не удивляйтесь, если после добавления «газировки» ваше домашнее лакомство станет еще более вкусным и ароматным. Попробуйте этот рецепт и поразите близких невероятно пушистыми блинами!
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