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Диетолог раскрыл секрет идеальной фигуры: всего один продукт и живот станет плоским без диет

Диетолог раскрыл секрет идеальной фигуры: всего один продукт и живот станет плоским без диет

Достижение идеальных пропорций фигуры для многих представляется недосягаемой мечтой. Однако известный диетолог Майкл Мосли утверждает, что существует простое и эффективное решение, позволяющее легко обрести стройность и избавиться от лишних килограммов. При этом нет необходимости прибегать к изнурительным диетам и голоданиям.

Как отмечает Мосли, одной из главных проблем при похудении является устойчивый жировой слой на животе. Именно этот тип жира сжигается в самую последнюю очередь, что вызывает разочарование у многих женщин, стремящихся приобрести подтянутую фигуру. Несмотря на то, что вес тела уменьшается, объемы живота как будто не желают исчезать.

Однако специалист предлагает простое и очень эффективное решение. Для того, чтобы ускорить процесс сжигания жиров на животе, достаточно слегка скорректировать свой рацион питания. Вместо белого хлеба он рекомендует употреблять бурый рис, который более полезен и способствует ускорению метаболизма. Также Мосли настоятельно советует максимально ограничить или даже полностью исключить сладости и продукты, содержащие сахар. Это касается не только твердой пищи, но и напитков.

Изображение от prostooleh на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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