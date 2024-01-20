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Доктор посоветовал продукт для восполнения витамина D: есть у каждого в холодильнике

Доктор посоветовал продукт для восполнения витамина D: есть у каждого в холодильнике

Современные реалии таковы, что большинство из нас вынуждены проводить значительную часть своего времени в закрытых помещениях. Это приводит к дефициту витамина D, что, в свою очередь, чревато разнообразными проблемами со здоровьем — от ухудшения состояния кожи и выпадения волос до серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Медики настоятельно рекомендуют уделять пристальное внимание полноценному обеспечению организма этим витамином, дабы избежать негативных последствий его нехватки.

Как отмечает кардиолог, ежедневная потребность взрослого человека в витамине D составляет от 400 до 1000 МЕ. Для ее удовлетворения достаточно всего 15 минут пребывания на солнце. Однако если по каким-то причинам обеспечить себя «солнечной» дозой витамина D не представляется возможным, то после консультации с врачом можно прибегнуть к приему специальных витаминных комплексов.

Один из эффективных способов восполнения дефицита «солнечного» витамина — правильно сбалансированное питание. Регулярное употребление в пищу продуктов, богатых витамином D, способно существенно улучшить общее состояние здоровья. К числу таких продуктов относятся жирные сорта рыбы — сельдь, лосось, сардины. Они содержат этого витамина в избытке. Стоит также обратить внимание на куриные яйца, а точнее — на их желтки. В одном желтке содержится около 50 МЕ витамина D.

Итак, чтобы не допустить развития дефицита витамина D, следует внимательно относиться к своему рациону, включая в него продукты — источники этого витамина, а также регулярно бывать на свежем воздухе и подставлять свое лицо и открытые участки тела солнечным лучам. Это поможет сохранить хорошее самочувствие и здоровье.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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