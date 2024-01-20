Специалист рассказал о двух врагах здоровья: мы неправильно едим эти продукты и сокращаем свою жизнь

Сбалансированное питание — залог крепкого здоровья и долголетия. Однако в рационе современного человека часто встречаются продукты, негативно влияющие на организм. Эксперты Роспотребнадзора провели исследование и выявили две основные угрозы нашему здоровью, связанные с неправильным питанием.

Первая опасность — чрезмерное употребление соли. Как показал анализ, россияне склонны к повышенному потреблению соленой пищи, а также бесконтрольному использованию приправы. Такая привычка со временем приводит к гипертонии и повышает риск развития инсульта.

Второй «враг» нашего здоровья — избыток животных жиров в рационе. Многие употребляют их в количествах, значительно превышающих рекомендации специалистов. Согласно нормам, доля жиров в суточной норме пищи не должна превышать 30%. Переизбыток жиров чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Что же употреблять в пищу для поддержания здоровья? Эксперты рекомендуют в рационе отдавать предпочтение нежирному мясу птицы, рыбе, яйцам и обезжиренным молочным продуктам. При этом мясные деликатесы и жареные блюда лучше рассматривать как редкое лакомство.

Данные рекомендации — ключ к правильному питанию, здоровому образу жизни и долголетию. Заботясь о сбалансированном рационе, мы заботимся о своем здоровье. Следуя этим несложным правилам, можно избежать многих проблем и подарить себе и близким радость активной и насыщенной жизни!

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Автор: Семен Подгорный