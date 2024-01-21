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Садовод раскрыл секрет ухода за денежным деревом: будет похожа на мощный дубок

Садовод раскрыл секрет ухода за денежным деревом: будет похожа на мощный дубок

Денежное дерево, или крассула, — одно из самых популярных комнатных растений. Его плотный ствол и сочные листья придают ему сходство с миниатюрным дубком. Однако как поддерживать привлекательный вид этого растения?

Опытные садоводы делятся секретами. Главное — контролировать рост надземной части, придавая кроне красивую форму. Для этого проводят регулярную обрезку и прищипку побегов. Такие процедуры стимулируют poст молодых веток и способствуют формированию пышной кроны.

Не стоит бояться удалять старые вытянутые ветки — это поможет сохранить декоративность. При этом важно проводить обрезку постепенно, чтобы не травмировать растение. Также следует равномерно распределять нагрузку на ветви, соблюдая симметрию кроны.

Кроме того, активной вегетации надземной части способствуют тесные горшки, когда корни полностью заполняют объем. При соблюдении этих простых рекомендаций ваше денежное дерево преобразится в настоящий символ достатка.

Такой несложный уход позволит каждому цветоводу вырастить роскошное растение. Денежное дерево — не только украшение дома, но и знак благополучия, поэтому заслуживает особого внимания.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цветы
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