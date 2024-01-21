Опытный врач назвал 4 эффективных растения против гриппа и простуды: мощная помощь при температуре

Простудные заболевания, такие как грипп, могут ослабить даже самого крепкого человека. К счастью, помимо обычных лекарств, существуют натуральные средства на основе лекарственных растений, которые помогают организму быстрее восстановиться. Опытный врач-терапевт Михаил Павленко поделился несколькими эффективными травами, облегчающими симптомы гриппа и простуды.

Во-первых, это ягоды калины обыкновенной. Они снижают температуру, уменьшают потоотделение и общую слабость. Для приготовления отвара достаточно залить 2 столовые ложки ягод стаканом кипятка и настаивать около 30 минут. Принимайте теплым по полстакана до еды или во время еды.

Еще одно полезное растение — трава череды. Она обладает противовоспалительным, потогонным и антимикробным действием. Особенно эффективна при болезнях горла, кашле, насморке. Лучше всего приобрести череду в аптеке в фильтр-пакетиках и пить как чай согласно инструкции.

Цветки липы хорошо снижают температуру. Настой принимайте только при высокой температуре до нормализации. Отлично сочетается с калиной и чередой.

Ну и, наконец, малина — ягоды и листья. Также полезна при гриппе, ее можно комбинировать с калиной и чередой. Для приготовления отвара залейте 2 столовые ложки ягод стаканом кипятка, настаивайте 15-20 минут. Пейте по 2-3 стакана в течение 1-2 часов до появления потоотделения.

Важно: не стоит сразу принимать много разных трав, чтобы не вызвать аллергию или побочные эффекты. Выбирайте максимум 2-3 растения, вводите их постепенно, а не все вместе.

Напоминаем, лекарственные растения имеют противопоказания, поэтому перед применением желательна консультация врача. Но в целом фитотерапия — хорошая альтернатива традиционному лечению гриппа и простуды.

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Автор: Семен Подгорный