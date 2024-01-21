Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Специалист рассказал, как убрать желтую полосу на унитазе: эффективный способ избавиться в два счета

Специалист рассказал, как убрать желтую полосу на унитазе: эффективный способ избавиться в два счета

Удаление желтого налета в унитазе — распространенная проблема для многих домохозяек. Этот некрасивый след часто сложно вывести обычными моющими средствами. Однако существует простой и действенный способ справиться с этой неприятностью всего за пару шагов.

Оказывается, на помощь может прийти банальная пищевая сода, которая наверняка есть на кухне каждой хозяйки. Достаточно вечером нанести соду на пожелтевшую полосу в унитазе, а утром тщательно протереть поверхность ершом. И вуаля — неприятный след как рукой снимет! Это решение не только действенно, но и доступно абсолютно каждому.

Однако стоит помнить, что пожелтение — это лишь внешнее проявление более серьезной проблемы. Причиной обычно является протечка бачка, вызванная высоким содержанием железа в воде. Даже после очистки следы ржавчины будут появляться вновь. Поэтому рекомендуется проверить состояние бачка и в случае необходимости произвести его замену. Это позволит раз и навсегда избавиться от надоедливых желтых разводов в унитазе.

Изображение от lifeforstock на Freepik

Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения

Читайте также:

Эксперт раскрыл копеечный секрет: грязные кухонные полотенца станут как новые без кипячения
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok