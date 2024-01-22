Врач раскрыл секрет крепкой памяти до 100 лет: одна специя поможет не заболеть Альцгеймером

Врачи обнаружили удивительные свойства корицы, которые могут помочь сохранить здоровье мозга и предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Оказывается, в состав корицы входят вещества — коричный альдегид и эпикатехин, которые играют ключевую роль в защите нервных клеток мозга. Они предотвращают окислительный стресс и накопление белков тау, провоцирующих возникновение амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера.

Эксперименты на лабораторных животных продемонстрировали феноменальные результаты — корица значительно уменьшала повреждения мозга и риск развития деменции. Ученые полагают, что у людей этот эффект будет не менее выраженным.

Однако не стоит увлекаться чрезмерным употреблением корицы. В ее состав также входит кумарин, способный в больших дозах оказывать токсическое действие. Поэтому важно соблюдать умеренность и разумно дополнять рацион этой полезной, а теперь еще и «интеллектуальной» пряностью.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Автор: Семен Подгорный