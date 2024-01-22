Врач-диетолог назвал овощ для укрепления иммунитета и борьбы со старением: лучше апельсина и лимона

Врач-диетолог Анна Сеглина заявила, что болгарский перец является настоящей сокровищницей витамина C. По ее словам, этот овощ содержит гораздо больше этого витамина, чем такие популярные источники, как апельсины и лимоны.

Доктор Сеглина подчеркнула, что многие ошибочно полагают, будто именно цитрусовые фрукты лидируют по содержанию витамина C. Однако болгарский перец опережает их по этому показателю. Благодаря высокой концентрации витамина C, этот овощ обладает уникальными свойствами, позволяющими замедлить процессы старения и укрепить иммунитет.

Помимо этого, как подчеркнула диетолог, витамин C, содержащийся в болгарском перце, устраняет хрупкость сосудов, стимулирует выработку коллагена, замедляя тем самым старение, а также улучшает усвоение железа организмом. Все эти факторы в комплексе помогают поддерживать иммунную систему и защитные силы организма.

Кроме того, витамин C играет важнейшую роль в сохранении здоровья костей и кровеносных сосудов, напомнила доктор Анна Сеглина. Поэтому регулярное употребление болгарского перца способно принести огромную пользу для общего состояния здоровья.

Изображение от jcomp на Freepik

Автор: Семен Подгорный