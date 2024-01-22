Врач назвал 5 продуктов для снижения холестерина

Контроль уровня холестерина крайне важен для поддержания здоровья. Доктор Андрей Крапивин, практикующий терапевт, поделился пятью продуктами, которые помогут снизить холестерин и улучшить самочувствие.

Первым в списке доктора Крапивина была овсяная каша — отличный выбор на завтрак. Овсянка богата полезными углеводами, клетчаткой, витаминами группы B, а также цинком, магнием и фосфором. Добавление ягод еще больше усилит ее полезные свойства благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Следующим продуктом в списке стал шпинат. Эти зеленые листья содержат витамины A, K и C, а также являются мощным антиоксидантом, борющимся с вредным окислением в организме.

На третьем месте оказались яблоки. Они содержат растворимую клетчатку пектин, которая выводит лишний холестерин из организма. Рекомендуется есть яблоки как до, так и после приема пищи.

В список также вошли цитрусовые: лаймы, апельсины, мандарины и грейпфруты. Они тоже богаты пектином и другими ценными веществами, снижающими уровень холестерина.

Доктор Крапивин рекомендует добавить эти пять продуктов в свой рацион, чтобы улучшить анализы и самочувствие. Однако перед кардинальными изменениями в диете лучше проконсультироваться со специалистом.

Автор: Семен Подгорный