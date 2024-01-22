Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач назвал 5 продуктов для снижения холестерина

Врач назвал 5 продуктов для снижения холестерина

Контроль уровня холестерина крайне важен для поддержания здоровья. Доктор Андрей Крапивин, практикующий терапевт, поделился пятью продуктами, которые помогут снизить холестерин и улучшить самочувствие.

Первым в списке доктора Крапивина была овсяная каша — отличный выбор на завтрак. Овсянка богата полезными углеводами, клетчаткой, витаминами группы B, а также цинком, магнием и фосфором. Добавление ягод еще больше усилит ее полезные свойства благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Следующим продуктом в списке стал шпинат. Эти зеленые листья содержат витамины A, K и C, а также являются мощным антиоксидантом, борющимся с вредным окислением в организме.

На третьем месте оказались яблоки. Они содержат растворимую клетчатку пектин, которая выводит лишний холестерин из организма. Рекомендуется есть яблоки как до, так и после приема пищи.

В список также вошли цитрусовые: лаймы, апельсины, мандарины и грейпфруты. Они тоже богаты пектином и другими ценными веществами, снижающими уровень холестерина.

Доктор Крапивин рекомендует добавить эти пять продуктов в свой рацион, чтобы улучшить анализы и самочувствие. Однако перед кардинальными изменениями в диете лучше проконсультироваться со специалистом.

Врач-диетолог назвал овощ для укрепления иммунитета и борьбы со старением: лучше апельсина и лимона

Читайте также:

Врач-диетолог назвал овощ для укрепления иммунитета и борьбы со старением: лучше апельсина и лимона
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok