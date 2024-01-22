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Раскрыт секрет ингредиента для пирога: этот трюк поразил миллионы хозяек

Раскрыт секрет ингредиента для пирога: этот трюк поразил миллионы хозяек

Пироги - это настоящая классика кулинарии, которую готовят миллионы хозяек по всему миру. Однако сегодня мы хотим предложить вам рецепт по-настоящему уникального пирога с неожиданным и необычным ингредиентом. Речь идет о лимонном пироге на кислом молоке!

Этот оригинальный рецепт прост в приготовлении, но результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Аромат свежей лимонной цедры в сочетании с кислинкой молока создает поистине волшебный вкус.

Итак, что потребуется для приготовления этого чудо-пирога:
цедра одного лимона,
250 мл кислого молока, 2
50 г сахара,
1 пакетик ванилина,
1 чайная ложка соды,
щепотка соли,
2 яйца,
350 г муки.

Сначала нужно натереть цедру лимона на мелкой терке и отложить в сторону. Затем взбить яйца с солью и сахаром до однородной массы. После этого добавить кислое молоко, ванилин, муку и соду. Все тщательно перемешать до получения однородного гладкого теста без комков. Теперь можно добавить натертую ранее лимонную цедру и еще раз все хорошо перемешать.

Готовое тесто вылить в предварительно смазанную маслом форму для выпечки и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Готовность пирога проверяется деревянной палочкой - если она выйдет сухой, значит, наш шедевр готов!

Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой. Этот десерт поразит вас и ваших гостей неповторимым вкусом и ароматом! Рецепт лимонного пирога на кислом молоке определенно стоит попробовать, он подарит массу приятных впечатлений и кулинарных открытий.

Приятного аппетита!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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