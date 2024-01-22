Опасный фрукт: Специалисты выяснили, кому нельзя есть помело

В последние годы помело, экзотический представитель семейства цитрусовых, стал пользоваться большой популярностью среди россиян. Привлекает их в этом фрукте сочная мякоть с ярким вкусом и многочисленные полезные свойства. Однако специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что употребление помело может быть опасно для некоторых групп населения.

Действительно, в составе помело содержится много витаминов, минералов и других полезных веществ. Высокое содержание витамина С, бета-каротина, кальция, железа, фосфора и калия делает помело отличным источником питания и способствует профилактике многих заболеваний. Богатый антиоксидантами, клетчаткой и органическими кислотами состав помогает нормализовать давление, предотвратить образование тромбов и развитие атеросклероза.

Тем не менее, употребление помело может быть опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание кислот в этом фрукте оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка и кишечника, что может усугубить течение гастритов, язвенной болезни и других ЖКТ заболеваний.

Кроме того, у людей со склонностью к аллергическим реакциям помело может вызвать проявления пищевой аллергии, к которым относятся кожные высыпания, отеки, насморк, кашель и даже анафилактический шок. Поэтому перед употреблением этого фрукта таким пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом.

Так что, несмотря на полезные свойства, помело не подходит всем без исключения. Чтобы избежать негативных последствий, перед тем как включить его в свой рацион, важно учесть индивидуальные особенности организма и при необходимости обратиться к врачу. Ведь забота о здоровье должна быть в приоритете!

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Автор: Семен Подгорный