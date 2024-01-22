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Роспотребнадзор рассказал о пользе халвы: изменения в организме удивят

Роспотребнадзор рассказал о пользе халвы: изменения в организме удивят

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование и пришли к выводу, что халва оказывает удивительно благоприятное воздействие на организм человека. Этот древний восточный десерт, изготовленный на основе карамельной и белковой массы с добавлением масла и орехов, обладает уникальными полезными свойствами.

Волокнистая структура халвы, в отличие от других сладостей, способствует медленному высвобождению глюкозы в кровь. Это помогает избежать резких скачков уровня сахара и инсулина. Кроме того, клетчатка и пектины, содержащиеся в халве, благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Другим важным преимуществом халвы является высокое содержание магния и витаминов группы B. Магний помогает бороться со стрессом и тревожностью, успокаивает нервную систему, а витамины группы B отвечают за энергетический обмен в организме.

Также в состав халвы входит никотиновая кислота, которая снижает уровень «плохого» холестерина и тем самым уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А наличие витамина E делает халву особенно полезной для людей, страдающих бессонницей и другими нарушениями сна.

Еще одним большим плюсом халвы является ее натуральность. В этот десерт традиционно не добавляют никаких ароматизаторов, красителей, консервантов или других пищевых добавок. Это делает халву более чистым и безопасным продуктом по сравнению с другими сладостями.

Однако на прилавках магазинов сегодня можно встретить и фальсификат под видом халвы. Как же отличить качественный продукт? Эксперты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на консистенцию: халва должна легко резаться, быть однородной, без комков и рассыпания. Также не должно быть видно остатков ореховой скорлупы или следов жира и влаги.

Изображение от stockking на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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