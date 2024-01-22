Лучше остаться дома: Землю накроет магнитная буря

По прогнозам ученых, 23 января нашу планету ожидает небольшое возмущение магнитного поля Земли - магнитная буря первого, самого слабого уровня G1. Подобные явления длятся обычно около трех часов и достигают пика активности ранним утром.

Данная буря практически не скажется на повседневной жизни людей. Однако некоторые чувствительные приборы и оборудование могут зафиксировать незначительные сбои в работе. Кроме того, возмущения магнитосферы способны повлиять на миграционные маршруты перелетных птиц и наземных животных.

По прогнозам специалистов, до конца января вероятность повторения подобных явлений остается невысокой. Тем не менее, по словам заведующего лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН Сергея Богачева, в 2024 году следует ожидать повышения солнечной активности, что может привести к учащению магнитных бурь.

В международной классификации выделяется 5 уровней интенсивности подобных явлений - от слабых G1 до экстремальных G5. Если первые обычно проходят бесследно для цивилизации, то последние способны надолго нарушить радиосвязь, навигацию и энергоснабжение обширных территорий.

Автор: Семен Подгорный