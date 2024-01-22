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Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия

Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия

Российский врач-онколог с 40-летним стажем Андрей Воробьев поделился открытием о пользе для здоровья и долголетия такого простого овоща как капуста.

По словам доктора, эта культура содержит в 3 раза больше полезных веществ, чем популярные томаты. В частности, в капусте обнаружены витамины группы B, C, E, K, а также антиоксидант бета-каротин и другие биологически активные соединения.

Согласно последним исследованиям, регулярное употребление капусты не только замедляет процессы старения на клеточном уровне благодаря высокой антиоксидантной активности, но и оказывает противовоспалительное действие, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект обусловлен наличием в капусте антоцианов - соединений из группы биофлавоноидов.

Однако польза капусты на этом не заканчивается. Она благотворно влияет и на пищеварительную систему. Благодаря высокому содержанию фитостеролов и клетчатки, употребление капусты укрепляет здоровье кишечника, нормализует микрофлору за счет стимуляции роста полезных бактерий.

По словам Воробьева, самое ценное то, что включить этот чудодейственный овощ в свой рацион очень просто. Капусту можно добавлять в салаты, использовать как гарнир к мясу или рыбе, готовить из нее соки и другие полезные напитки. Так что стоит воспользоваться рекомендациями опытного врача и обогатить свой стол этим даром природы, чтобы сохранить молодость и крепкое здоровье на долгие годы!

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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