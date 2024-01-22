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Всегда при параде: модный эксперт назвал пять деталей, которые сбрасывают десяток лет

Всегда при параде: модный эксперт назвал пять деталей, которые сбрасывают десяток лет

Каждый стремится выглядеть элегантно и молодо. Хотя годы берут свое, удачно подобранный гардероб способен визуально омолодить на несколько лет.

Пора отказаться от скучных домашних тапочек, придающих облик пожилой дамы. Взамен стоит обратить внимание на стильную обувь - лоферы, оксфорды или ботильоны. Такая обувь придаст уверенности и создаст имидж современной модницы.

Чтобы избежать ассоциаций с деревенским стилем, лучше отказаться от одежды в мелкий цветочек. Этот принт зачастую воспринимается как устаревший, потому эффектнее выбрать однотонные либо геометрические узоры, придающие имиджу современное очарование.

Не стоит забывать и о верхней одежде – ведь пальто играет ключевую роль в образе холодное время года. Оптимальный выбор – стильное пальто с модным кроем, скажем, модель с застежкой на пуговицы. Такое пальто подчеркнет элегантность и утонченность.

Изображение от drobotdean на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы
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