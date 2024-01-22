Эксперт перечислил продукты, которые не стоит хранить дома: это очень опасно

Каждый из нас наверняка сталкивался с проблемой быстро портящихся продуктов в домашних условиях. Различные фрукты, овощи и другие пищевые продукты при определенных обстоятельствах могут терять свои качества и питательные свойства, а иногда даже становиться опасными для употребления.

Давайте рассмотрим некоторые наиболее распространенные скоропортящиеся продукты, которые не рекомендуется долго хранить дома.

Во-первых, это такие тропические фрукты, как манго и груши сорта «Конференция». Несмотря на их неоспоримо прекрасный вкус и питательные свойства, они крайне недолговечны и быстро теряют свою свежесть и сочность. Даже малейшие повреждения на их кожуре могут запустить процесс гниения, который в теплых домашних условиях распространяется стремительно. Поэтому лучше съедать такие фрукты сразу после покупки.

Еще одним потенциально опасным для хранения продуктом является дуриан. Этот экзотический фрукт славится своим отталкивающим запахом, напоминающим смесь амбре туалета, гниющей рыбы и чесночных испарений. Держать его дома категорически не рекомендуется — лучше наслаждаться им на свежем воздухе.

Что касается морепродуктов, то свежая рыба также может быстро испортиться даже при глубокой заморозке. Дело в том, что большинство домашних холодильников не могут обеспечить температурный режим ниже −18°C, необходимый для длительного хранения. Поэтому лучше покупать рыбу и морепродукты в количестве, рассчитанном максимум на один-два приема пищи.

Особого внимания заслуживает традиционное корейское блюдо копальхен, представляющее собой ферментированное мясо. Его резкий аммиачный запах способен вызвать отвращение даже у заядлых мясоедов. Так что держать его в квартире точно не стоит.

Ну и напоследок хотелось бы упомянуть овощи, которые тоже могут доставить хлопоты при хранении. Например, разрезанные арбузы, дыни, картошка и лук при комнатной температуре быстро теряют свежесть и начинают прорастать. Поэтому их оптимальным местом хранения все же является прохладное, сухое и темное помещение, что не всегда возможно обеспечить дома.

Изображение от Racool_studio на Freepik

Автор: Семен Подгорный