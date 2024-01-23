Идеальный крем для торта за 10 минут: кондитер поделился невероятным рецептом

Если вы любите готовить десерты, но не хотите тратить часы на приготовление сложных кремов, эта быстрая рецептура окажется просто идеальной. За 10 минут вы сможете приготовить восхитительный карамельный крем, которым порадуете своих гостей.

Для начала возьмите сотейник и положите туда две столовые ложки сахара. Добавьте одну столовую ложку воды и постоянно помешивайте, пока сахар не растворится. Продолжайте готовить смесь на среднем огне, пока она не приобретет красивый золотистый цвет — это и есть основа для вашего крема.

Теперь возьмите пол-литра молока и разогрейте его до горячего состояния, но не доводите до кипения. Снимите с плиты и тщательно вмешайте в молоко приготовленную карамельную смесь.

Верните карамельное молоко на плиту. В другой посуде смешайте одно яйцо, половину стакана сахара и две столовые ложки крахмала. Медленно вливайте эту смесь в горячее молоко, при помощи венчика доведите крем до густой консистенции.

Дайте крему остыть, затем добавьте 100 грамм размягченного сливочного масла и взбейте миксером до однородности. Вот и готов идеальный крем за 10 минут! Он прекрасно подойдет для украшения тортов и пирожных.

Автор: Семен Подгорный