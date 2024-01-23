Пышные пирожки без грамма дрожжей: секрет приготовления раскрыл известный повар

Приготовить пышные пирожки без дрожжей — это настоящее искусство. И секреты мастерства по их изготовлению раскрыл известный шеф-повар.

По его рецептуре, для теста потребуются простые ингредиенты, которые есть на каждой кухне: 500 г муки, 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. сахара, сода и 1 ст.л. растительного масла. Главное — соблюдать пропорции и технологию замеса теста.

Сначала муку нужно хорошо просеять, чтобы она насытилась кислородом и стала более воздушной. Затем добавить соль, сахар и тщательно перемешать с мукой. Далее ввести яйцо, масло, кефир и замесить эластичное тесто без комков.

Получившееся тесто раскатать в пласт, посыпать содой и несколько раз скрутить в рулон. Повторить процедуру дважды, затем дать тесту отдохнуть 10 минут.

После отдыха можно формовать из теста заготовки для будущих пирожков. Не стоит делать их слишком большими, так как тесто значительно увеличится в размерах во время жарки.

Следуя этим несложным советам от шеф-повара, можно приготовить очень вкусные и ароматные пирожки без дрожжей всего за 10 минут.

Автор: Семен Подгорный