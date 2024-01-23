Долой тромбоз: флеболог назвал 3 продукта, которые растворяют тромбы

Тромбоз — опасное состояние, при котором в кровеносных сосудах образуются тромбы, закупоривающие просвет сосудов. Это приводит к нарушению кровообращения и кислородного обеспечения тканей. Однако существуют продукты, которые способствуют рассасыванию тромбов и снижают риск развития тромбоза.

По словам ведущего флеболога Максима Абасова, для профилактики и лечения тромбоза важно обратить внимание на три группы продуктов.

Во-первых, это продукты, улучшающие гидратацию организма. Достаточное потребление жидкости, прежде всего чистой воды, разжижает кровь и ускоряет кровоток, что препятствует образованию тромбов. Рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, а при повышенной физической активности — и больше.

Во-вторых, в рацион следует включать продукты, снижающие вязкость крови. Это лук, чеснок, имбирь, куркума. Они содержат активные вещества, препятствующие свертыванию крови. Рекомендуется употреблять их в сыром виде, добавлять в блюда или готовить из них отвары.

В-третьих, важны продукты, улучшающие работу ЖКТ. Например, свекла стимулирует моторику кишечника, предотвращает запоры. А это в свою очередь снижает риск образования тромбов. Также полезны клетчатка, продукты с пребиотиками и пробиотиками.

Кроме того, при тромбозе важно исключить продукты, способствующие свертыванию крови и обезвоживанию. Это, прежде всего, алкоголь. Он увеличивает вязкость крови. Также следует с осторожностью употреблять продукты с высоким содержанием витамина К — зелень, шпинат, брокколи. А также ограничить соленые и копченые продукты, нагружающие печень.

Таким образом, здоровое сбалансированное питание играет важную роль в профилактике и вспомогательной терапии тромбоза. Однако само по себе оно не заменит комплексного лечения под наблюдением врача. При выявленном тромбозе необходимо пройти обследование и получить рекомендации специалиста о дальнейшей тактике лечения.

Автор: Семен Подгорный