Согласно последним исследованиям в области здравоохранения, простой жест в виде 10-секундного объятия способен оказать удивительно благоприятное влияние на человеческий организм. Данное открытие было сделано специалистами Минздрава Российской Федерации после многолетнего изучения воздействия тактильного контакта на физиологические процессы и эмоциональное состояние человека.

Руководитель исследовательской группы, доктор медицинских наук Любовь Дроздова поясняет, что объятия запускают целый каскад положительных реакций в организме — от выброса гормонов счастья до нормализации сердечного ритма и артериального давления. Более того, регулярные объятия повышают иммунитет, улучшают качество сна, снижают болевые ощущения, а также благотворно влияют на психоэмоциональное состояние человека.

По словам Дроздовой, во время объятий мозг получает сигнал безопасности и защищенности, что помогает эффективнее бороться со стрессом и тревогой. Кроме того, тактильные контакты укрепляют чувство привязанности между людьми, повышая уверенность в себе и ощущение собственного достоинства.

В свете столь впечатляющих открытий, специалисты Минздрава РФ рекомендуют как можно чаще прибегать к 10-секундным объятиям с близкими людьми. Однако они подчеркивают, что подобные жесты должны осуществляться строго с согласия партнера и с учетом его личных границ. Несмотря на очевидную пользу, насильственные или неуместные прикосновения могут принести лишь вред.

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Автор: Семен Подгорный