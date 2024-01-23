8 тяжелых симптомов: врачи рассказали, чем опасен резкий отказ от алкоголя

Эксперты в области здравоохранения высказались по поводу потенциальных рисков, связанных с внезапным отказом от употребления алкоголя, в особенности для людей с алкогольной зависимостью.

Доктор Лейла Ханнбек подчеркнула, что резкий отказ от алкоголя у лиц со значительной степенью алкогольной зависимости может спровоцировать такие тяжелые симптомы, как тошнота, рвота, дрожь в теле, бессонница, депрессия, галлюцинации, учащенное сердцебиение и повышенная тревожность. Это вызвано тем, что регулярное потребление алкоголя подавляет активность нервной системы человека, и внезапное прекращение его употребления приводит к серьезным нарушениям в работе организма.

Ее коллега, доктор Джули Саймс, также акцентировала внимание на том, что ключевыми признаками алкоголизма являются неспособность контролировать потребление спиртных напитков и отсутствие возможности своевременно остановиться. В то же время, решение отказаться от алкоголя становится важнейшим шагом к улучшению состояния здоровья и общего самочувствия человека.

Оба эксперта рекомендуют людям, принявшим решение отказаться от употребления алкоголя, обязательно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Постепенное снижение дозы алкоголя под наблюдением врача может существенно смягчить побочные эффекты, связанные с радикальным отказом от спиртного. Также чрезвычайно важно получать психологическую поддержку для успешного преодоления алкогольной зависимости.

Автор: Семен Подгорный