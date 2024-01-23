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Поможет сохранить деньги: важное правило для россиян с счетчиками в квартирах

Поможет сохранить деньги: важное правило для россиян с счетчиками в квартирах

Недавно был установлен важный судебный прецедент, касающийся правил учета расхода газа для владельцев квартир с установленными счетчиками. Он может помочь многим россиянам сохранить свои деньги при взаимодействии с поставщиками коммунальных услуг.

Известный юрист Ирина Сивакова рассказала в своем Telegram-канале о случае с жительницей одного из российских городов, которой газоснабжающая компания необоснованно выставила счет на 120 тысяч рублей. Причиной послужило повреждение пломбы на счетчике газа, установленном на отопительном котле в квартире.

Ссылаясь на поломку прибора учета, поставщик ресурса проигнорировал его показания и перевел собственницу жилья на расчет платы по утвержденным нормативам. Такая ситуация грозила многократным завышением размера платежей.

Однако в суде удалось доказать, что несмотря на внешние повреждения пломбы, счетчик продолжал корректно фиксировать объемы потребления газа. Соответственно, не было оснований для перерасчета. В итоге решением суда ресурсоснабжающую организацию обязали учитывать показания прибора учета.

Данный прецедент имеет принципиальное значение. Отныне коммунальщикам запрещено автоматически переводить граждан на нормативы только лишь из-за поломки пломбы на счетчике. Необходимы четкие доказательства неисправности самого прибора учета. Это позволит избежать многим россиянам необоснованного завышения размера платы за потребляемые ресурсы.

Вместе с тем данная ситуация еще раз подчеркивает важность отстаивания своих прав в конфликте с поставщиками услуг ЖКХ. Не следует опасаться обращения в суд за защитой законных интересов, если коммунальщики нарушают установленные нормы и правила. Это может сохранить гражданам значительные денежные средства.

Автор: Семен Подгорный
Теги: газ
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