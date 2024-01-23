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Невероятные котлеты без грамма мяса: весь вкус раскроет один секретный ингредиент

Невероятные котлеты без грамма мяса: весь вкус раскроет один секретный ингредиент

Котлеты давно стали символом домашнего уюта и вкусной еды. Многие считают, что настоящий, непревзойденный вкус котлет можно получить лишь из мяса. Однако это мнение ошибочно.

Котлеты из овощей — прекрасная альтернатива для тех, кто предпочитает вегетарианскую пищу или просто более легкие блюда. Они могут стать отличным выбором как для семейного обеда, так и для перекуса. Более того, они настолько сытные и питательные, что даже мясо не понадобится.

Для приготовления этих удивительных котлет потребуются следующие ингредиенты:

— 500 грамм капусты
— 100 мл сухой манной крупы
— соль и пряности на ваш выбор
— кетчуп
— майонез
— чеснок

Начнем с того, что замочим манную крупу в 100 мл воды до набухания. Затем мелко нарежем или натрем на крупной терке капусту и соединим ее с разбухшей манкой. Добавим майонез, кетчуп, соль, пряности и измельченный чеснок. Получившееся густое тесто аккуратно скатаем в небольшие котлетки и обжарим их на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Как видите, совершенно необычные котлеты без грамма мяса получаются очень сытными и ароматными. Их изюминка и секрет успеха — соусы и пряности, придающие им яркий, ни с чем не сравнимый вкус. Попробуйте приготовить эти котлеты, и они приятно удивят вас!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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